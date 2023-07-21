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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ünye'de toplu açılış töreninde konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 20:56
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ünye'de toplu açılış töreninde konuştu:

        ORDU (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hep önümüze büyük hedefler koyacağız, Türkiye olarak daha güçlü, daha büyük bir ülke olmak için mücadele edeceğiz. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde gençlerimiz, evlatlarımız için kullanacağız." dedi.

        Kurtulmuş, Ünye ilçesinde Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak fevkalade güzel bir sürecin başında olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin şu ana kadar her alanda sürdürdüğü atılımlarını daha da güçlendirerek bu yürüyüşüne devam edeceğini ifade eden Kurtulmuş, bunun için hiç bir ayrım gözetmeksizin, ülkeye hizmet eden bütün insanların işlerini en iyi şekilde yapabilmesinin bu işin aslı olduğunu vurguladı.

        Kurtulmuş, seçimlerin geride kaldığını kaydederek, şöyle devam etti:

        "Milletimiz demokrasinin sahibi olarak, demokrasinin tek hakemi ve hakimi olarak kararını verdi, sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci dönem için yeniden Cumhurbaşkanlığı sisteminin Cumhurbaşkanı olarak seçti, parlamentoda da 600 milletvekilini, milletvekili olarak görevlendirdi, seçti. Ben bu dönemin ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı, Başkanlık divanı seçimi yapıldı ve bütün arkadaşlarımız hükumetle birlikte herkes milletin verdiği ruhsatı kullanarak, milletin verdiği icazeti kullanarak, milletin görevlendirmesine uyarak görevlerini aldılar ve çalışmaya harıl harıl başladılar. Allah hepimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimize kolaylıklar versin."

        Bu ülkeye hizmet eden herkese millette kalıcı izler bırakacak hizmetler yapabilmenin nasip olmasını dileyen Kurtulmuş, "Çünkü şunu biliyoruz ki; dünya hayatı geçici olduğu gibi dünyadaki her makam, her mevki de geçicidir. Bu dünyada bir makamda kalıcı olan, duran kimse henüz gelmemiştir. İnsanlar fanidir, baki olan Cenab-ı Allah'tır." diye konuştu.

        Kurtulmuş, bu görevlerde bulanan kişiler olarak üzerlerine düşenin görevi millet adına en iyi şekilde yapabilmek için gayretle mücadele etmek olduğunun altını çizerek, "Her kim nerede bulunuyorsa bulunsun, görevi ne olursa olsun en iyi şekilde yapabilmekle yükümlüdür görevlidir. Sizlerin millet olarak, seçmenlerimizin seçmen olarak Türkiye'deki seçilmiş kadrolara ve seçilmiş kadroların tayin etmiş olduğu devlet görevlilerine, kamu görevlilerine verdiği en önemli sorumluluk budur, işinizi en iyi şekilde yapın, millete en güzel şekilde hizmet etmek için azimle, gayretle mücadele edin." ifadelerini kullandı.

        Görevi ne olursa olsun herkesin bu görevleri en iyi şekilde yapacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

        "Hem seçilmişler, hem atanmışlar, hem belediye başkanlarımız, merkezi yönetimdeki insanlar hep beraber, her alanda güçlü bir şekilde olacağız. Yetmez, bu milletin ana dinamiklerini oluşturan sivil toplum da çok güçlü şekilde olacak. Hep beraber seçmenler olarak '5 yıldan 5 yıla oy verdik ve bitti' demeyeceğiz. Devletin, kamunun işlerini, belediyelerin özel olarak yapılan işlerin hepsinin hem destekçisi, hem takipçisi olacağız. Böylece yakalamış olduğu bu ivmeyi çok daha güzel bir şekilde ileriye götüreceğiz."

        Numan Kurtulmuş, büyük bir milletin ahbabı olduklarını ifade ederek, "Tarihi okurken hikaye okur gibi, masal okur gibi okumak bize yakışmaz. Tarihten ders alarak, tarihte olanlardan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Hep önümüze büyük hedefler koyacağız, Türkiye olarak daha güçlü daha büyük bir ülke olmak için mücadele edeceğiz. Elimizdeki imkanları en güzel şekilde gençlerimiz, evlatlarımız için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

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