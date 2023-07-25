Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu'da fındık üreticilerine "erken hasat" uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:10
        Ordu'da fındık üreticilerine "erken hasat" uyarısı

        ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

        Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasat döneminin yaklaştığını belirterek, bazı üreticilerin bahçelerinde erken hasada başladığı yönünde duyumlar aldıklarını ifade etti.

        Bölgede uzun süredir yağışın etkili olması nedeniyle fındığın yeterli güneşi alamadığına işaret eden Soydan, birçok bahçede henüz çotanakların olgunlaşmadığını aktardı.

        Soydan, ihraç ürünü de olan fındığın zamanında hasat edilmesinin hem üretici hem de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, erken hasadın rekolteyi ve kaliteyi düşüreceğini vurguladı.

        Fındıkta hasat olgunluğu kriterlerine değinen Soydan, "Zurufun iyice sararıp kızarması, fındık danelerinin kabuğun içinde oynamaya başlaması, sert meyve kabuğunun kendine has sertlik ve tadını alması, kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi hallerinde fındık hasadı yapılabilir." dedi.

        Soydan, hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda aflatoksin riskinin de olabileceğine işaret etti.

        Hasat toplama tarihlerinin ilerleyen günlerde ilgili kurumlarca kamuoyuna açıklanacağı belirten Soydan, "Üreticilerimizden açıklanacak tarihlere uymalarını özellikle bekliyoruz." dedi.

        Soydan, bu sezon mevsimlik tarım işçilerinin bölgeye biraz geç gelebileceğine dikkati çekerek, "Bahçe sahipleri ile işçilerin temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor. İşçiler bahçe sahipleri ile yaptıkları görüşmeler sonucu bölgeye gelmeye başlayacaklar. Henüz fındık yeterli olgunluğa oluşmadığından tarım işçilerinin bu sezon geç gelmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Rodos'taki yangın uydudan görüntülendi
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        'Asrın felaketi´, fındığı da vurdu
        'Asrın felaketi´, fındığı da vurdu
        Ordu'da denizde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu DNA ile belirlenecek
        Ordu'da denizde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu DNA ile belirlenecek
        Ordu'daki yağlı güreş festivali tamamlandı
        Ordu'daki yağlı güreş festivali tamamlandı
        Ordu´da denizde kadın cesedi bulundu
        Ordu´da denizde kadın cesedi bulundu
        Ordu'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Ordu'da bir kişi denizde ölü bulundu
        Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar
        Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar