Ordu'da fındık üreticilerine "erken hasat" uyarısı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta erken hasat konusunda üreticileri uyardı.

Perşembe Ziraat Odası Başkanı da olan Soydan, AA muhabirine, Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasat döneminin yaklaştığını belirterek, bazı üreticilerin bahçelerinde erken hasada başladığı yönünde duyumlar aldıklarını ifade etti.

Bölgede uzun süredir yağışın etkili olması nedeniyle fındığın yeterli güneşi alamadığına işaret eden Soydan, birçok bahçede henüz çotanakların olgunlaşmadığını aktardı.

Soydan, ihraç ürünü de olan fındığın zamanında hasat edilmesinin hem üretici hem de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizerek, erken hasadın rekolteyi ve kaliteyi düşüreceğini vurguladı.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterlerine değinen Soydan, "Zurufun iyice sararıp kızarması, fındık danelerinin kabuğun içinde oynamaya başlaması, sert meyve kabuğunun kendine has sertlik ve tadını alması, kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi hallerinde fındık hasadı yapılabilir." dedi.

Soydan, hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda aflatoksin riskinin de olabileceğine işaret etti.

Hasat toplama tarihlerinin ilerleyen günlerde ilgili kurumlarca kamuoyuna açıklanacağı belirten Soydan, "Üreticilerimizden açıklanacak tarihlere uymalarını özellikle bekliyoruz." dedi.

Soydan, bu sezon mevsimlik tarım işçilerinin bölgeye biraz geç gelebileceğine dikkati çekerek, "Bahçe sahipleri ile işçilerin temsilcileri arasında görüşmeler devam ediyor. İşçiler bahçe sahipleri ile yaptıkları görüşmeler sonucu bölgeye gelmeye başlayacaklar. Henüz fındık yeterli olgunluğa oluşmadığından tarım işçilerinin bu sezon geç gelmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.