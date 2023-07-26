Ordu'da doktoru darp ettiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darp ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darp edildi.
Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hastanede görevli doktorlar yaşanan olayı protesto etmek için bir süre iş bıraktı.