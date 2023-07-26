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        Ordu'da kız çocuğu evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:38
        Ordu'da kız çocuğu evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

        ORDU (AA) - Ordu'da 12 yaşındaki kız çocuğu evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

        Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, S.P'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Kafasına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, olay yerinde tabanca bulunduğu öğrenildi.

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