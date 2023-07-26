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        GÜNCELLEME - Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:21
        GÜNCELLEME - Ordu'da doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

        Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Dr. Okay Kurtbay, odasında hasta yakını Ü.E. tarafından darbedildi.

        Kafasından darbe alan doktor, hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Ü.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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