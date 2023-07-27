Ordu'da bin sülün doğaya salındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bin sülün doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda üretilen bin sülün, Ordu Şube Müdürlüğüne verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliğince alınan bin sülün, "2023 yılı Doğaya Keklik ve Sülün Yerleştirme Eylem Planı" çerçevesinde, Cevizdere Mahallesi Asarkaya Kent Ormanı'nda doğaya salındı.

Asarkaya Kent Ormanı'nda düzenlenen programa, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefi Saygın Yıldırım katıldı.

Belediye Başkanı Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, doğadaki hayvan çeşitliliğini korumak ve aynı zamanda azalan çeşitliliği arttırmak amacıyla bu çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Özellikle kene ile mücadelede sülünün etkili olduğunu vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Sülün popülasyonunu dengeli bir şekilde doğada korumak adına her yıl düzenli, belli miktarda yetiştirilen sülünler doğaya salınarak, hem insanlığın, hem doğanın hizmetine sunuluyor. Doğaya saldığımız sülünler, kendi popülasyonlarını doğal ortamda çoğaltarak, özellikle yaz dönemlerinde insanlar açısından sıkıntı oluşturan keneyle mücadelede mesafe alınmasına katkı sağlar."

İlçede, sülünler, Asarkaya Kent Ormanı'nın yanı sıra Denizbüyü ve Yüceler mahallelerinde de görevliler tarafından doğaya bırakıldı.