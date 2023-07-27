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        Ordu'da ticari taksi ile kente uyuşturucu getirmek isteyen 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:12
        Ordu'da ticari taksi ile kente uyuşturucu getirmek isteyen 3 zanlıdan biri tutuklandı

        ORDU (AA) - İstanbul'dan Ordu'ya ticari taksi ile uyuşturucu getirmek isteyen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'dan Ünye'ye ticari taksi ile uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine, teknik ve fiziki takip başlatıldı.

        İlçenin Akçay mevkisinde ekiplerce durdurulan ticari taksideki S.G. adlı kadın ile D.A. ve M.A. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada, uyuşturucu niteliğinde 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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