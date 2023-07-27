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        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, antrenör Hakan Özkan ile anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 22:38
        Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, antrenör Hakan Özkan ile anlaştı

        ORDU (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, antrenör Hakan Özkan ile anlaştı.

        Akkuş Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, geçtiğimiz sezon Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Akkuş Belediyespor'un 2023-2024 sezonu kadro yapılanması çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Akkuş Belediyespor'un tecrübeli antrenör Hakan Özkan ve yardımcısı olarak Fatih Furkan Gür ile yeni sezon için anlaşma sağladığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Akkuş Belediyespor'un Efeler Ligi’nde kalıcı ve başarılı bir takım olabilmesi için transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Akkuş Belediyespor olarak ilçemizi ve ilimizi voleybolun en üst ligi olan Efeler Ligi’nde temsil ettiğimiz için mutluyuz. Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına başladık. Bu kapsamda ilk olarak antrenörümüz Hakan Özkan ile anlaşarak ilk imzayı attık. Efeler Ligi’nde kalıcı bir takım olabilmek için kadromuzu en iyi şekilde oluşturarak başarılı bir takım olmak istiyoruz. Ben atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Antrenör Özkan ise Akkuş Belediyespor’u çalıştıracak olmasından dolayı mutlu olduğunu ve yeni sezonda takımının başarısı için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade etti.

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