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        Ordu'da denizde bulunan kadının cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:51
        Ordu'da denizde bulunan kadının cenazesi defnedildi

        ORDU (AA) - Ordu'da taşkın sırasında kaybolduktan 14 gün sonra denizde bulunan kadının cenazesi toprağa verildi.

        Fatsa ilçesinde 10 Temmuz'da meydana gelen taşkın sırasında kaybolan ve 14 gün sonra denizde bulunan Naciye Yılmaz'ın (55) cenazesi, DNA ve otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Yılmaz'ın cenazesi, evinin de bulunduğu Yavaş Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile vatandaşlar katıldı.

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