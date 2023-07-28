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        Ünye'de vatandaşa aşure ikram edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 17:06
        Ünye'de vatandaşa aşure ikram edildi

        ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 bin aşure dağıtıldı.

        Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureyi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa ikram etti.

        Tavlı, muharremin birlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, "Muharrem ayı birliği, kardeşliği, hoşgörüyü ve en önemlisi de paylaşmayı aşılamaktadır. Allah, tüm bunların farkında olarak muharrem ayını bizlere nice seneler idrak etmeyi nasip eylesin." dedi.

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