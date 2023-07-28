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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:18
        Ordu'nun Akkuş ilçesinde 9 mahallede şap karantinası başlatıldı

        ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 9 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karaçal Mahallesi'nde ekiplerin işletme ziyareti sırasında şap hastalığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, ikinci bir karara kadar, Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez mahallerinde hayvan hareketlerine kısıtlama getirildiği ifade edildi.

        Yetiştiricilerin yasağa riayet etmeleri istenen açıklamada, karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde aşılama çalışmalarına önümüzdeki hafta itibariyle başlanacağı kaydedildi.

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