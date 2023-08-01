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        U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:25
        U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

        ORDU (AA) - U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu’da gerçekleştirilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaptığı yazılı açıklamada, U15 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nın 16-20 Ağustos tarihlerinde Yeni Ordu Stadyumu’nda gerçekleştirileceğini belirtti.

        Genç, Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyonda, 13-14 yaş kategorisinde erkek ve kadın olmak üzere yaklaşık 600 sporcunun yarışacağını ifade etti.

        Yarışmaların Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) ile Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) yarışma talimatı uyarınca düzenleneceğinin bilgisini veren Genç, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde yapılacak yarışmalara Türkiye genelinden 600 sporcunun katılacağını kaydetti.

        Organizasyonun Ordu'da düzenlenmesine öncülük eden Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na da teşekkür eden Genç, şampiyonanın hazırlıklarına da başlandığını bildirdi.

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