Ordu Emniyet Müdürü Ateş için uğurlama programı düzenlendi

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş için uğurlama programı organize edildi.

Vali Tuncay Sonel, bir restoranda düzenlenen programda, birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin hangi köşesi olursa olsun buradaki tüm ekibin aynı şevk ve heyecanla çalışacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Ordu'da bir huzur iklimi, birlik ve beraberlik olduğunu belirten Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ülkenin her köşesinde olduğu gibi Ordu'muzda da Meclis Başkanımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bürokratlarımızla, siz kıymetli müdürlerimizle birlikte halkımıza, vatanımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Bu memleketin her köşesine Rabbim müsaade ettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Ateş'e başarılı çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Sonel, yeni görevinde de başarı diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Ateş'in Ordu'dan güzel izlenimlerle ayrıldığını aktardı.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin de Ateş'in görev yaptığı sürece kendilerinden şefkatini eksik etmediğini vurguladı.

Ordu'da 4 yıldır görev yaptığını anımsatan Ateş, "Bu süre içerisinde destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da bir dostunuz, bir kardeşiniz olduğunu da bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Vali Sonel, Ateş'e başarı belgesi ve hediye verdi.