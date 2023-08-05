Ordu'da Ihlamur Vadisi hizmete açıldı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu ilçesinde Ihlamur Vadisi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Şahincili Mahallesi'ndeki vadinin açılışında, söz konusu alanın vatandaşların rahat nefes alabileceği bir yer olduğunu söyledi

Vatandaşların eğlenmeleri için güzel bir alan oluşturduklarını belirten Güler, "Bataklığı aldık, sizin için çok güzel bir alana çevirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu parkı kendi imkanımızla yaptık. Kendi iş makinemizle, mühendisimizle ve mimarlarımızla burayı oluşturduk. Bu geniş alanda konser de yapabilirsiniz, düğün de yapabilirsiniz, eğlenebilirsiniz." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kent orkestrası konser verdi, tiyatro oyunu sahnelendi.