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        Ordu'da evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 10:37
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        Ordu'da evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı
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        ORDU (AA) - Ordu'da teknedeki evlenme teklifi sırasında yüzüğü denize düşüren genç, kız arkadaşıyla nişanlandı.

        Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Cem Günday, yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı.

        Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak Tunç'a evlenme teklif etti.

        Bu sırada Cem Günday'ın elinden kayan yüzüğün denize düşmesi ile genç çiftin yanı sıra arkadaşları da şaşkınlık yaşadı.

        Yüzüğü bulmak için denize giren Günday, aramalara rağmen sonuç alamadı. Gençlerin yardım istediği bir dalgıç, yüzüğü bularak çifte teslim etti.

        Cem Günday, evlilik teklifine "Evet" yanıtını aldığı Şeyda Nur Tunç'un parmağına yüzüğü taktı.

        Gençlerin sosyal medya hesaplarından yayınladığı, evlilik teklifi sırasında yüzüğün denize düştüğü anlara ait görüntüler ise ilgi çekti.

        Günday ve Tunç, geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

        - "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu"

        Cem Günday, AA muhabirine, farklı bir şey yapmak için düşünüp kız arkadaşına teknede evlilik teklifinde bulunmaya karar verdiğini söyledi.

        Evlilik teklifini yaptıktan sonra kutudan çıkarmaya çalıştığı yüzüğün elinden denize düştüğünü belirten Günday, "Yüzüğü denize düşürdükten sonra büyük şaşkınlık yaşadık. Sonrasında ne yapacağımı şaşırdım. 5-10 dakika düşündükten sonra üzerimi çıkardım ve denize daldım. Yüzüğü bulamadım. Çevredekiler dalgıç çağırdı, onlar sayesinde denizden yüzüğü aldık." dedi.

        Günday, sonrasında farklı bir duyguyla yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktığını dile getirerek, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Biz de şaşırdık bu durumun buralara kadar gelmesine." diye konuştu.

        Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasından sonra insanlardan çok farklı tepkiler aldıklarını anlatan Günday, "İyi ve kötü şeyler söyleyenler oldu. Tabii biz hepsini eğlence olarak gördük. Böyle gülerek karşıladık. Daha çok, 'Yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın' diye yazanlar oldu. Onlar bizi baya güldürdü." ifadesini kullandı.

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