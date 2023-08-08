Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Milli wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonluğu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonluğu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ordulu wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

        Çin'deki organizasyonda kadınlar wushu sanda 60 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Berna Tut, memleketi Ordu'ya döndü.

        Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan 23 yaşındaki milli sporcu Berna, AA muhabirine, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda derece yaparak yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Bu madalyanın spor kariyerinin en önemlisi olduğuna işaret eden Berna, bu başarının yerinin çok farklı olduğunun altını çizdi.

        Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılacağını son bir ayda öğrendiğini ve kısa sürede verimli bir çalışma geçirdiğini aktaran Berna, hocalarının verdiği taktikler sayesinde gece gündüz demeden antrenman yaptığını ifade etti.

        Bu süreçte kısa süreli sakatlıklar geçirdiğini ve zaman zaman bu yüzden ağladığını da anlatan Berna, Çin'de başarılı olmak için birçok şeyin üstesinden geldiğini kaydetti.

        Berna, Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın kendisi için dolu dolu ve güzel geçtiğini aktararak, "Mutluluk, üzüntü ve stres gibi birçok şeyi bu organizasyonda yaşadım. Ancak çok istediğim madalyayı kazandım. Altın madalyayı almayı çok isterdim ama olmadı. İkinci olmakta son derece önemli. Mutluyum." dedi.

        - "İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum."

        Berna, Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında Büyükler Wushu Dünya Şampiyonası'nın yapılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu şampiyona öncesinde verimli bir çalışma programı geçireceğim. Antrenmanlarıma düzenli şekilde devam edeceğim. Bu süreçten sonra daha profesyonel yardım alarak ilerleyeceğiz. Hedefim Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda aldığım gümüş madalyayı dünya şampiyonasında altın madalya ile taçlandırmak. İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum."

        - Ablasının izinden gidiyor

        Berna Tut, aynı zamanda wushu milli takım antrenörü olan ablası Veda Tut'tan çok şey öğrendiğini ve kendisine çok şey kazandırdığını aktararak, "Bu başarılar sadece benim hayallerim değil, ablamın da hayalleriydi. Ben ablamın da hayallerini yaşatmaya çalışıyorum. Türkiye'de sanda denince akla Veda hocamız geliyor. Ben de onun izinden gitmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Kadınlara da çağrı yapan Berna, "Her kadının spor yapması gerektiğine inanıyorum. En azından kendilerini savunabilmeleri için kendilerini geliştirebilirler. Ben her kadına spor yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Berna Tut'un antrenörü Savaş Çakmak ise, öğrencisinin Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda madalya kazanarak bir ilki başardığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Berna'nın bu organizasyona katılacağı son bir ay içerisinde belli oldu ama biz kalan bu süreyi en iyi şekilde çalışarak geçirdik. Bundan sonraki şampiyonaya çok daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Kendisine daha profesyonel bir program hazırlayacağız. Beslenmesinden, sağlık sorumlusuna kadar her ince ayrıntıları düşüneceğiz."

        Berna Tut'un milli takım antrenörü olan ablası Veda Tut da kız kardeşi ile gurur duyduğunu belirterek, Berna'nın bu organizasyonda güzel iş çıkardığını, bundan sonraki organizasyonlarda kendisine güvendiklerini söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!
        Kıbrıs gazisi evlat kurbanı oldu!
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!
        Şevval 9 yaşındaydı! Büyük acı!
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        İlk ve tek bilimsel çalışmanın sonucu! Kalp krizinden korunmak için kaç adım atmak gerek?
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        Alev alınca balkondan atılan tüp sürücünün kafasına düştü!
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti

        Benzer Haberler

        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
        Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1...
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1...
        Ordu'da erken fındık hasadı
        Ordu'da erken fındık hasadı