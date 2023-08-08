Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu'da su kanalına düşerek yaralanan Alzheimer hastasını iz takip köpeği buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da su kanalına düşerek yaralanan Alzheimer hastasını iz takip köpeği buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU (AA) - Ordu'da su kanalına düşerek yaralanan Alzheimer hastası, iz takip köpeği sayesinde bulundu.

        Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Dursun Öztürk'ün ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

        Jandarma ekipleri, "Damper" adlı iz takip köpeği ile bölgede aramalara başladı. Köpek, arama çalışmalarının 30'uncu saatinde Öztürk'ü evine yakın bölgedeki su kanalında buldu.

        Düşme nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Beşiktaş için İstanbul’da!
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti

        Benzer Haberler

        Ordu Valisi Sonel Korgan'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu Valisi Sonel Korgan'da ziyaretlerde bulundu
        Milli wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonluğu:
        Milli wushucu Berna Tut'un yeni hedefi dünya şampiyonluğu:
        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
        Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
        Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı
        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı