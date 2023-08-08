Ordu'da su kanalına düşerek yaralanan Alzheimer hastasını iz takip köpeği buldu
ORDU (AA) - Ordu'da su kanalına düşerek yaralanan Alzheimer hastası, iz takip köpeği sayesinde bulundu.
Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Dursun Öztürk'ün ailesi, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.
Jandarma ekipleri, "Damper" adlı iz takip köpeği ile bölgede aramalara başladı. Köpek, arama çalışmalarının 30'uncu saatinde Öztürk'ü evine yakın bölgedeki su kanalında buldu.
Düşme nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Öztürk, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.