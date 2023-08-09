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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin, "Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle, hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:58
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklama:
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        ORDU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya ilişkin, "Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle, hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi günü TMO'nun Derince'deki liman tesislerinde, silolarda çok elim bir kaza meydana geldiğini belirterek, "Bu kaza ile alakalı hemen bizim teknik ekiplerimiz derhal hareket ettiler. Şu an itibarıyla bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunun olduğunu değerlendiriyoruz ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle, hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri hem savcılık hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçlarını da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız." diye konuştu.

        Yumaklı, olayda 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik, çok üzüldük. Kendisine Rabb'imden rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum Rabb'imden. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlike oluşturacak durumları yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çok sık speküle edildiği için bu konuda uzman olmayanların dile getirmesi sebebiyle bir hususu da söyleyeyim, aslında çok söyleme konusunda da biraz tereddüt ettim. Burası 90 bin tonluk kapasitesi olan içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda da etkilenen ürün 15 bin ton, yani 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de 15 bin tonu, Türkiye'nin gıda arz güvenliğine bir tehdit veya işte artık bir sorun teşkil edecek bir unsur olarak göstermek konuyu bilmemekten kaynaklı, sadece bunu söyleyebilirim."

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