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        Trabzon, Ordu ve Giresun'da fındık hasadına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:06
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        Trabzon, Ordu ve Giresun'da fındık hasadına başlandı
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        TRABZON (AA) - Trabzon, Ordu ve Giresun'da üreticiler fındık hasadına başladı.

        Trabzon'un sahil kesimindeki fındık üreticileri, 12 Ağustos olarak belirlenen hasat dönemi için bahçelere girdi. Üreticiler, günün erken saatlerinde başladıkları hasada akşama kadar devam edecek.

        Arsin ilçesinde fındık üreticisi 90 yaşındaki Menşure Çin, AA muhabirine, fındık toplamanın çok zahmetli iş olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 10 yıldır fındık toplayamadığını ancak harmanda çalışanlara yardım ettiğini belirten Çin, geçen yıl bahçesinden 30 çuval fındık toplandığını, bu yıl ise 5 çuval ancak çıkacağını düşündüğünü aktardı.

        Aynı bölgedeki bahçesinde fındık toplayan Remzi Çin ise çocukluğundan beri fındık topladığını, bu yıl da aynı şekilde öğretmenlik yaptığı Kocaeli'nden ailesiyle birlikte Trabzon'a fındık toplamaya geldiğini anlattı.

        Çin, şehrin coğrafi yapısından dolayı fındık toplamanın meşakkatli olduğuna işaret ederek, "Sakarya ve Adapazarı'na göre kıyasladığınızda fındık toplamak oldukça zor. Eşim 05.00'te kalktı, kahvaltıyı yapıp 07.00'de bahçeye girip akşam 18.00'e kadar fındık topluyoruz. Her yıl temmuz sonu gibi fındık toplamak için Trabzon'a geliyoruz. Kayınvalidemin ve benim fındığımı ailecek topluyoruz. Bu yıl fındıktan 600 kilogram alacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Üretici Batuhan Turan da hasat ettiği fındığı patoz öncesi Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarındaki kaldırıma serdiği branda üzerinde kurutmaya çalıştığını aktardı.

        - Ordu

        Ordu'nun sahil kesiminde de fındık hasadına başlandı.

        Hasadın başlaması dolayısıyla, Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde program düzenlendi.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

        Soydan, belirlenen hasat tarihi öncesinde bahçelere giren üreticiler olduğunun altını çizerek, "Açıklanan tarihte bahçelere girmek önemli. Çünkü tarihinde girilen bahçede fındıkta randıman, kalite, damak tadı farklı olacaktır. Ama erken toplanan bahçelerde muhakkak verim, rekolte, randıman kaybı olacaktır. Bu da bize hem ekonomik olarak olumsuz yansıyacaktır hem de ülke ekonomisinde randımansız bir fındık oluşacaktır." diye konuştu.

        Bölge açısından fındığın önemli olduğunu yineleyen Soydan, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştiğini, bunun da yüzde 30-33'ünün Ordu'da üretildiğini aktardı.

        Soydan, Türkiye'nin fındıktan 2-2,5 milyar dolar civarında döviz girdisi sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Fındık öyle bir ürün ki dünyanın veya Türkiye'nin neresinde olursanız olun, makamınız mevkiniz ne olursa olsun, ekonomik durumunuz ne olursa olsun ister 300-500 kilo, ister 5-10 ton fındık üretin, bu topraklar o tarihte herkesi buraya çekiyor. Yani fındık aslında herkesi anasıyla babasıyla akrabasıyla toprağıyla buluşturuyor. O açıdan fındık bizim gerçekten hem manevi bir ürünümüz hem ekonomik yönden 'yeşil altınımız' olarak tabir ediyoruz, milli bir ürünümüz."

        Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ve ilçe ziraat odası başkanlarının da katıldığı program, hasatla devam etti.

        Giresun'da da sahil kesimde fındık hasadına başlandı.

        İl genelinde havanın yağışlı olması dolayısıyla bazı üreticilerin bahçelere girmeyi tercih etmediği, bazılarının da yağmur dindiğinde fındık topladığı gözlendi.

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