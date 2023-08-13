Ordu'da umuma açık yerlerde genel asayiş uygulaması

ORDU (AA) - Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen Huzur-52 uygulamasında,187 araç ve 62 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde umuma açık yerlerde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan 187 araç kontrol edildi.

Denetimde 2'si alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplamda 14 sürücüye cezai işlem uygulandı. 804 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken bir kişi hakkında yoklama kaçağı olması nedeniyle tebligat tanzim edildi. Birer kişi hakkında da "bulundurulması ve taşınması yasak bıçak" ve ses ile gaz fişeği atabilen silahı taşımaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 62 iş yerinde de denetim gerçekleştirildi.