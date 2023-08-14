Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ordu'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.

        Ortabölme Mahallesi'nde, Veli Eroğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan Gülcan Eroğlu'nu yaralı kurtardı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılan Eroğlu, yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Durumu ağır olan Eroğlu, kurtarılamadı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!

        Benzer Haberler

        Ordu'da fındık bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
        Ordu'da fındık bahçesinde fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası sıcaktan bunalanlara alternatif tatil...
        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası sıcaktan bunalanlara alternatif tatil...
        Ordu'da umuma açık yerlerde genel asayiş uygulaması
        Ordu'da umuma açık yerlerde genel asayiş uygulaması
        Trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi
        Trabzon, Ordu ve Giresun'da fındık hasadına başlandı
        Trabzon, Ordu ve Giresun'da fındık hasadına başlandı