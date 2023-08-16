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        Ordu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 20:30
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        Ordu'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun’dan Giresun istikametine giden Hasan Al'ın kullandığı 52 HA 517 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Savrulan otomobil, Liman Kavşağında bekleyen Mehmet Sobi yönetimindeki 52 LB 418 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Al ile araçta bulunan Ö.Ç. (33), Ç.A. (37), A.M.Ç. (40), E.H. (2) ve A.Ç. (11) yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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