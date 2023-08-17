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        Akkuş'ta inşa edilen gençlik merkezi 29 Ekim'de açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:42
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        Akkuş'ta inşa edilen gençlik merkezi 29 Ekim'de açılacak
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde yapımı süren gençlik merkezinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılması planlanıyor.

        Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede gençlerin geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanması amacıyla yapımına geçen yıl başlanan gençlik merkezinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

        Hizmet alanı ve işlevi dolayısıyla Ordu'nun 19 ilçesindeki en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyacak projede kaba inşaat tamamlanırken dış cephe çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yapımı tamamlandığında gençlerin birçok alanda gelişimine katkı sunacak projenin Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılı olan 29 Ekim 2023'de hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ilçenin geleceğini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha yaşanabilir bir Akkuş için ilçeyi adeta şantiyeye çevirdiklerini vurguladı.

        Demirci, "İlçemizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için gençlik merkezi projemize geçtiğimiz yıl start vermiştik. Bu önemli projenin açılışını Cumhuriyet'in ilanın 100'üncü yılında, yani 29 Ekim'de yaparak gençlerimize hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        1160 metrekare alana 3 kat olarak inşa edilen gençlik merkezinde müzik ve resim atölyesi, spor odası, el sanatları atölyesi, konferans salonu, derslikler, gençler için has oda ve kütüphane gibi birçok sosyal donatıların yer alacağına işaret eden Demirci, şunları kaydetti:

        "Gençlik merkezi tamamlandığında gençlerimizin çeşitli kurslar ve eğitimler, spor faaliyetleri, sosyal faaliyetlerle bilimden sanata, sanattan kültüre ve spora kadar her alanda gelişimlerini desteklemiş olacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun."

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