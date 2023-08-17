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        Ordu'da ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:43
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        Ordu'da ev yangınında 2 çocuk dumandan etkilendi
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, tedavi altına alındı.

        Bayramca Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında, İlknur Akarsu'ya ait evin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında evde bulunan komşu çocukları Nefes (7) ve Bülent Egemen Yılmaz (9), dumanı gören çevredekiler ile sokakta bulunan ağabeyleri Muharremcan Yılmaz (16) tarafından evden çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen Bülent Egemen ile ağabeyi Muharremcan Yılmaz, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yangında, evin bazı bölümleri hasar gördü.

        Öte yandan, çocukların annesinin bir işi olduğu için çocuklarını bıraktığı İlknur Akarsu'nun randevusu nedeniyle hastaneye gittiği, bu nedenle yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

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