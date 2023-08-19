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        Ordu'da, 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 16:27
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        Ordu'da, 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sürüyor
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        ORDU (AA) - Ordu'da, 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası devam ediyor.

        Yeni Ordu Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde, makaralı yay mix müsabakaları yapıldı. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödüller verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel geçen organizasyonun dördüncü gün müsabakalarının sona erdiğini söyledi.

        Şampiyonada yarın kız ve erkeklerde makaralı yay yarışmalarının yapılacağını belirten Genç, organizasyonun madalya töreniyle sona ereceğini ifade etti.

        Genç, şampiyonada dereceye giren 28 sporcunun, 20-27 Ağustos'ta Ordu'da milli takım kampına katılacağını vurgulayarak, "Türkiye'de özellikle Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğuyla beraber tırmanışa geçen okçuluk branşında yapılan şampiyona katılım ve ilgi açısından büyük fark yarattı. Bu vesileyle tüm okçuluk camiasına organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Sporcu ve teknik heyet başta olmak üzere yaklaşık 600 kişinin etkinliğe katıldığını anlatan Genç, katılımcıların kentin doğal güzellikleri ve organizasyondan memnun kaldığını aktardı.

        Şampiyona, yarınki müsabakaların ardından düzenlenecek madalya töreni ile sona erecek.

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