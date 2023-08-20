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        Ordu'da 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 17:48
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        Ordu'da 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası sona erdi
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        ORDU (AA) - Ordu'da, 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.

        Yeni Ordu Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonanın son gününde, makaralı yay bireysel müsabakaları yapıldı. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ödüller verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.

        Şampiyonada derece yapan sporcuların ilerleyen günlerde milli takım kampına katılacağının bilgisini veren Genç, genç yeteneklerin ilerleyen yıllarda Türkiye'yi Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda temsil edeceğini söyledi.

        Genç, şampiyonanın Ordu'da yapılmasına katkı veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve ekibine de teşekkür etti.

        Kızlar ve erkeklerde 13-14 yaş kategorisinde yaklaşık 600 sporcunun organizasyon için Ordu'ya geldiğini kaydeden Genç, şehrin burada başarılı sınav verdiğini sözlerine ekledi.

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