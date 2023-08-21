Okçulukla yaşama tutunan Güneydoğu gazisi, yeni sporcular yetiştiriyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Yaklaşık 27 yıl önce vatani görevi sırasında mayına basarak bir bacağını kaybeden gazi Oğuzhan Polat, Türk okçuluğuna yeni sporcular kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Askerlik görevini 1996 yılında er olarak Şırnak'ta yapan Polat, mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti.

TSK'nin rehabilitasyon merkezinde 2007'de okçulukla tanışan Polat, yaşama yeniden tutunduğu sporda kendini geliştirerek 2009 yılında paralimpik milli takımına girmeyi başardı.

Türkiye'yi 3 kez Dünya Şampyonası, 3 kez Avrupa Şampiyonası ve 1 kere de Paralimpik Oyunları'nda temsil eden Polat, aktif sporculuk hayatını 2019'da sonlandırdı.

Aynı yıl Ankara'da Gazi Okçuluk Spor Kulübünü kuran Polat, antrenör olarak devam ettiği okçulukta genç sporcuları şampiyonalara hazırlıyor.

15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası için Ordu'ya gelen Oğuzhan Polat, AA muhabirine, kulübe bağlı sporcuların bugüne kadar 47 kupa ve sayısız madalya kazandığını söyledi.

Kendisi için vatan borcunun bitmediğini belirten Polat, "Ben 20 yaşından beri vatan borcumu ödemeye devam ediyorum. Yetiştirdiğim bu çocukların ileride milli takıma girmelerini sağladığımda çok daha mutlu olacağım. İnşallah bu çocukların arasından nice Mete Gazoz'lar, Yasemin Ecem Anagöz'ler çıkacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Polat, sporcularına sonuna kadar güvendiğini vurgulayarak, henüz 13-14 yaş grubunda olmalarına rağmen gittikleri her turnuvada harika işler çıkardıklarını aktardı.

Türk okçuluğunun Mete Gazoz'un başarıları sonrası daha çok rağbet görmeye başladığına işaret eden Polat, bu spora gönül veren gençleri geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

- "Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanırlarsa ne mutlu bizlere"

Polat, 2028'de yapılacak Olimpiyat Oyunları'na sporcularından gidenlerin olabileceğini kaydederek, "Şu anda bunların tamamı bir süreç ve adım. Biz bu çocukların üzerine ne kadar fazla koyabilirsek ne mutlu bize. Bu süreç ve adımlar inşallah önce milli takım ile taçlanacak. Ardından Olimpiyat Oyunları'na da gitmeye hak kazanırlarsa ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Gazi Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Yiğit Güler ise daha önce Mersin'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını belirterek, Ordu'da takım halinde birinci olmayı başardıklarını söyledi.

Mete Gazoz'u örnek aldığını ifade eden Güler, "Ben de onun gibi milli takıma girerek ülkemi temsil etmek istiyorum. Bu sporu yapmayı çok seviyorum. Okçuluk bana çok keyifli geldi. Bu yüzden 9 yaşımda okçuluğu tercih ettim. İnşallah bu sporda başarılı olarak ülkemi çok iyi yerlerde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.