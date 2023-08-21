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        Vali Tuncay Sonel, Ordu'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:15
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        Vali Tuncay Sonel, Ordu'dan ayrıldı
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        ORDU (AA) - Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, düzenlenen veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

        Vali Sonel için, Valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende kamu kurum kuruluşları temsilcileri ile vedalaşan Sonel, helallik istedi.

        Şehit ve gazi aileleriyle de vedalaşan Vali Sonel'in bu sırada duygulandığı görüldü.

        Uğurlama programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve sporcular katıldı.

        Vali Sonel, daha sonra uzun araç konvoyu eşliğinde kentten ayrıldı.

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