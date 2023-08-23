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        Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:02
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        Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        E.U. yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde, Y.A'nın kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

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