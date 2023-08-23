Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 23.08.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:02
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
E.U. yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde, Y.A'nın kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.