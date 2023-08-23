"Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" işçi ve üreticilere katkısını sürdürüyor

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi", 4'üncü yılında da hasat sezonuna katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından fındık bahçesi sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan projenin devam ettiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi ORTAR AŞ uhdesinde yürütülen projenin, bahçe sahipleri ve işçileri aynı platformda buluşturarak vatandaşlara kolaylık sağladığı belirtilen açıklamada, hasat dönemiyle bahçelere giren işçilerin, hem fındığını topladığı üreticinin ürününü dalda bırakmadığı hem de ekonomik kazanç elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, fındık üreticisinin ise işçi bulma konusunu proje ile aşarak hasadını yapmış olduğu, proje çerçevesinde fındık toplama işleminin yerli işçi ile giderilirken, bu alandaki milyonlarca liranın da Ordu içerisinde kaldığı belirtildi.

ORTAR AŞ Genel Müdürü ve Proje Koordinatörü Asım Suyabatmaz'ın da görüşlerine yer verilen açıklamada, Suyabatmaz, proje ile 7 bin 500'ün üzerinde işçinin çalıştığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"4 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile başlattığımız proje çığ gibi büyümüş durumda. İş havuzumuzda 7 bin 500'ün üzerinde işçi bulunuyor. Bahçe sahiplerimiz istedikleri işçi ile çalışabiliyor. Biz burada aracı görevi üstlenerek işçi ile üreticiyi buluşturmuş oluyoruz. Bu sayede Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak işçi bulma sorununu ortadan kaldırıyoruz."

Ordu'nun tüm ilçelerinden işçilerin çalıştığını, bunun da il içi istihdama katkı sağladığını vurgulayan Suyabatmaz, projeye ev kadınlarının da büyük katkı verirken ekonomik olarak da önemli bir kazanç elde ettiklerini kaydetti.

- "Biz çok memnunuz"

Altınordu ilçesi Altınyurt Mahallesi'ndeki fındık üreticisi Mehmet Karademir, önceki yıllarda işçi bulmada zorlandığını anlatarak, "Büyükşehir Belediyemizin bu projesi ile işçilerimizi kolaylıkla bulduk ve fındığımızı toplatıyoruz. Daha önceleri işçi bulmakta çok zorlanıyorduk. Kimle bağlantı kuracağımızı bilemiyorduk. Büyükşehir sayesinde bu sorunumuzu çözdük. Çok teşekkür ediyorum ve projenin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ekip kurarak fındık toplama işi yapan Altun Tosun ise sezonda 40 işçisinin olduğunu, en az 14-15 mahallede fındık topladıklarını bildirdi.

Tosun, proje sayesinde fındık bahçesi sahipleri ile buluştuklarına işaret ederek, "Proje bizim de işimizi kolaylaştırdı. Üretici aradığında telefonun ucunda Ordu Büyükşehir Belediyesini, ORTAR'ı buluyor, bu da üreticinin işçiye yaklaşımını daha da güzelleştiriyor. Biz çok memnunuz, çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.