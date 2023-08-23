Ordu'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Yeşilay Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Ekipler evde yaptığı kontrolde, ev sahibi Zekai Emiroğlu'nun (69) hayatını kaybettiğini belirledi.
Emiroğlu'nun cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.