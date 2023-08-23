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        Ordu'da elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:50
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        Ordu'da elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı
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        ORDU (AA) - Ordu’nun Ünye ilçesinde elini fındık öğütme makinesine kaptıran genç kız yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi Arif Nihat Asya Sokağı’nda Metin Şahin'e ait fındık kırma ve kavurma tesisinde babasına yardımcı olan Zeynep Büşra Şahin (20), sağ elini fındık ezmesi için kullanılan fındık öğütme makinesine kaptırttı.

        Durumu fark eden baba Mehmet Şahin, kızını bulunduğu yerden kurtararak Ünye Devlet Hastanesine götürdü.

        Yaralanan Şahin'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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