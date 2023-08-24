Kilis'ten gelen öğrenciler, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti

ORDU (AA) - Kilis'ten, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Ordu'ya gelen öğrenciler Vali Muammer Erol'u ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde kenti ziyaret eden 40 öğrenci ile Valilik Konferans Salonu'nda bir araya gelen Erol, "Biz Anadoluyuz" projesinin, bir kaynaştırma projesi olduğunu belirtti.

Erol, bu projeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Ben memlekette 39 senedir hizmet ediyorum ama eğer kararname olmasaydı Ordu'yu göremeyecektim. Keşke daha önce gelip görseydik. Ordu, Karadeniz'in incisi. Memleketimizin her tarafı güzel, her tarafında çok güzel insanlarımız var." ifadesini kullandı.

Gençlerin, ülkenin umudu olduğunun altını çizen Erol, misafirlerine kendilerini yenileme, niteliklerini, donanımlarını artırma adına bir dakikalarını bile boşa geçirmemelerini tavsiye etti.

Erol, gençlerden, rekabet edecekleri, beraber iş yapacakları, mücadele edecekleri insanlardan geri kalmamaya çalışmalarını da isteyerek, şunları kaydetti:

"Siz geri kaldığınızda, ülkemiz geri kaldı demektir. Bizim her bir yapı taşımızın, her bir hücremizin donanımı, niteliği, kalitesi ülkemizin de aynı şekilde ilerlemesi, hayat seviyesinin daha yüksek noktalara gitmesi, ekonominin daha iyi olması, birlik ve bütünlüğümüzün bundan daha güçlenerek istifade etmesi gibi sonuçları olabilir. Sizin hem kendi şahsınız ve geleceğiniz hem ailenizin hem ülkenin geleceği için yapacaklarınıza çok ümit bağlıyoruz. Ne olur bu ümitlerimizi boşa çıkarmayın. Bu ümitlerimizin hakkını vermek adına kendinize saygı duyun yani ülkenizi, milletinizi, çevrenizi, annenizi, babanızı severek ve saygı duyarak, sahip çıkmaya çalışarak, kalitenizi, niteliğinizi, donanımınızı artırın ve inşallah bayrak size geçtiğinde bu ülkeyi hep arzu ettiğimiz, görmek istediğimiz yerlerde temsil edin. Sizlerden beklentimiz budur."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise gençlerin Ordu'dan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Proje Koordinatörü Sinan Karataş de kentin kültür, sanat ve tarihi noktalarını ziyaret edeceklerini aktardı.

Vali Erol, ziyaret sırasında önceki Vali Tuncay Sonel'i de telefonla arayarak, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Sonel, öğrencileri selamlayarak, "Ordu'ya hoş geldiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.