Ordu'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi'nde kendisine ait iş yerinin önünde bekleyen Semih S'ye yaklaşan bir otomobilin içerisinden tabanca ile ateş açıldı.
Olayda göğsünden yaralanan Semih S, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri 2 kişi olduklarını değerlendirdiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kaldırımdan seken bazı kurşunlar, iş yeri önündeki motosiklete hasar verdi.