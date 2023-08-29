Görme engelli Zeynep öğretmen yüzmede milli takımı hedefliyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da görme engelli Türkçe öğretmeni Zeynep Yılmaz, tavsiye üzerine başladığı yüzmede çalışmalarını milli takım hedefiyle sürdürüyor.

Doğuştan konjenital glokom hastalığına bağlı görme engelli olan Zeynep Yılmaz, Altınordu Başöğretmen Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapıyor.

Ailesinin ve çevresinin tavsiyesi üzerine sağlığını korumak için küçük yaşlarda yüzmeye yönelen Yılmaz, Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yüzme antrenörlerinin önerisiyle yarışmalara katılmaya başladı.

36 yaşındaki Zeynep öğretmen, 11-13 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla dönme başarısı gösterdi.

200 metre serbest stilde birinci, sırtüstü 100 metre ve sırtüstü 50 metrede ikinci, 100 metre serbestte ise üçüncü olarak toplam 4 madalya kazanan Yılmaz, çalışmalarını, şampiyona sonrası dahil olduğu Ordu Gençlik Spor Kulübü bünyesinde sürdürüyor.

14 yıllık öğretmen Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, çocukken ailesinin teşvikiyle başladığı yüzmeyi profesyonel olarak sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Daha önce birçok şampiyonaya katıldığını ancak madalya kazanamadığını belirten Yılmaz, en son Sakarya'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 4 madalya kazanma başarısı gösterdiğini aktardı.

Yılmaz, bu başarısının kendisini mutlu ve ileriye dönük daha fazla teşvik ettiğini vurgulayarak, "Madalya kazanmayla birlikte hedeflerim de artmaya başladı. Yüzmede bundan sonraki amacım çok daha fazla çalışıp milli takıma seçilmek. Hedefim milli takıma seçildikten sonra ülkemi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek." diye konuştu.

- "Bir amacım da çevremdeki insanları yüzmeye teşvik etmek"

Görme engellilerin omurgalarının daha dik olabilmesi için sporun önemine işaret eden Yılmaz, sağlığı için bu spora önem verdiğini kaydetti.

Zeynep öğretmen, yüzmenin kendisine öz güven kattığını ve sosyalleşmesini sağladığını belirterek, "Bazen öğrencilerimle yüzüyoruz. Bu durum onların ilgi ve merakını artırdı. Benim bir amacım da çevremdeki insanları yüzmeye teşvik etmek." dedi.

Diğer engellilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Benim gibi insanların mutlaka bir sporla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ailelere de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerin bu konuda çocuklarını teşvik etmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Yılmaz'ın antrenörü Onur Özkan ise öğrencisinin çok azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu kaydederek, "Bundan sonraki amacımız sporcumuzun hedefine ulaşabilmesi için daha profesyonel ve sıkı çalışmasını sağlamak. İnşallah sporcumuzun milli takıma seçilmesini sağlayacağız. Bu konuda zaten Zeynep oldukça gayretli." diye konuştu.