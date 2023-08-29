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        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:45 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:45
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        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ayşe Ç. (39) ile evine gelen eski eşi M.B. (48) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.B, sopayla Ayşe Ç'yi darbetti.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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