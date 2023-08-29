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        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:05 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:12
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        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 52 AT 708 plakalı kamyon, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu güzergahında N.O'nun (45) kullandığı 61 RE 258 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü N.O, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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