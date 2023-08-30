Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU (AA) - Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hatipli Mahallesi'nde A.Ş. yönetimindeki 52 ADA 596 plakalı otomobil ile Ayhan Aşık'ın kullandığı 34 FES 578 plakalı otomobil, çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile beraberlerindeki M.G. ile E.G, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ayhan Aşık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız

        Benzer Haberler

        Eski eşinin sopayla döverek öldürdüğü Ayşe, toprağa verildi
        Eski eşinin sopayla döverek öldürdüğü Ayşe, toprağa verildi
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (3)
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (3)
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (2)
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (2)