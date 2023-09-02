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        Üniversiteli gençler fındık işçilerinin çocuklarının yüzünü güldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:15
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        Üniversiteli gençler fındık işçilerinin çocuklarının yüzünü güldürdü
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        ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kayseri'den Ordu'ya gelen üniversite öğrencileri, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Proje çerçevesinde 40 öğrenci, tarihi ve turistik yerlerini gezmek, çeşitli etkinliklere katılmak üzere Ordu'ya geldi.

        Öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) işbirliğinde, Pikolo Derneğinin uygulama ortağı olduğu "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" kapsamında, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla buluştu.

        Gençler, Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'ndeki mevsimlik işçilerin konaklama alanını ziyaret etti.

        Çocuklar palyaço eşliğinde şarkılar söyleyip dans etti. Yüzlerine renkli kalemlerle çeşitli figürler çizilen çocuklar keyifli vakit geçirme imkanı buldu.

        Proje koordinatörlerinden Aysun Anlaş, AA muhabirine, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim kayıplarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Kayseri'den gelen gençler ile çocukları etkinlikte buluşturduklarını belirten Anlaş, eğlenceli bir aktivite yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Polat, farklı bir şehre gelerek yeni insanlar tanımanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

        Proje sayesinde kültür yolu oluşturulduğunun altını çizen Polat, "Bu kapsamda etkinlikler yaparak çocukların kalbine dokunmak bizim için çok güzel bir duygu oluyor. Şu anda çok mutluyum. Çocuklarla çok güzel vakit geçti. Onların eğlenmeleri, gözlerindeki o parıltı ve gülümseme, bizleri gördüklerindeki sevinçleri mutluluk verici oldu." dedi.

        - "İçimizdeki çocuğu çıkardık, onlarla çocuk olduk"

        Palyaço kıyafeti giyen Ömer Öztemur ise ilk defa geldiği Ordu'da Boztepe'yi gezdiğini anlattı.

        Çocuklarla oynayarak çok güzel zaman geçirdiklerini belirten Öztemur, "Çok mutluyum, çok eğlendim. Çocuklarla oyun oynadık, çocuklarla adeta çocuk olduk. Zaten tipimden de belli, çok eğlendik. Onların yüzündeki bir tebessüm tüm yorgunluğa değer." diye konuştu.

        Gençlerden Yusuf Özdoğan da çocukların gülümsemesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

        Çocuklarla çocuk olduklarını dile getiren Özdoğan şunları söyledi:

        "İçimizdeki çocuğu çıkardık, onlarla çocuk olduk. Bu bizi daha da mutlu etti. Onlarla burada vakit geçirmek, eğlendirmek ve gülümsemesine sebep olmak gerçekten çok güzel. Onların hepsi farklı kültürlerden geldi, bizim gibi. Burada çocuklarla gönül köprüsü kurduk. Gülümsememizin, gözyaşımızın bir olduğunu gördük, bu da bizi mutlu etti."

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