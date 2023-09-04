Ordu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 17 kişi yaralandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5'i çocuk 17 kişi yaralandı.
S.S. (45) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Yemişli Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada S.S, S.H, N.A.H, Ü.G, C.S, S.A, M.A.A, A.G, Ç.G, G.H, S.U, Y.E.H, E.A, M.A, G.A, Y.A. ve N.U. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.