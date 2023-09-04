Okullarda uyum programı başladı

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında Ordu'da okullarda ilk ders zili çaldı.

Ordu'nun Altınordu İlkokulu'nda öğrenim hayatına başlayan öğrenciler, balonlarla süslü giriş kapısından girerek sınıflarına geçti.

Okulun ilk gününde ailelerin de yalnız bırakmadığı çocuklar, öğretmenleri ile tanıştı.

Öğretmenler ile "Okulumda İlk Günüm" yazısının önünde hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler, uyum eğitimine başladı.