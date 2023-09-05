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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:20
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat ve analiz çalışmalarında doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının gerçekleştirileceğinin öğrenildiği belirtildi.

        Bunun üzerine birlikte hareket eden 3 aracın tespit edilerek 3 Eylül'de il girişinde durdurulduğu aktarılan açıklamada, yapılan aramalarda 162 parça 231 kilo 250 gram skunk maddesi,10 parça 9 kilo 650 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, yakalanan bu miktardaki uyuşturucuyla yaklaşık bir milyon kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiğine işaret edilerek, "Gözaltına alınan 9 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiştir. Suç ve suçluların tamamıyla olduğu gibi uyuşturucu ile mücadelemiz de kararlı şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan, şüpheliler V.K, K.K, G.T, M.E.D, Ş.Ç, M.A.G, B.Y, F.D. ve P.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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