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        Ordu'da ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen operasyonda ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:40
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        Ordu'da ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 2 şüpheliyi, uygulama noktasında yakaladı.

        Şüphelilerin ayakkabı tabanına saklanmış 4 parça halinde toplam 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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