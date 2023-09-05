Ordu'da ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da düzenlenen operasyonda ayakkabı tabanlarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu 2 şüpheliyi, uygulama noktasında yakaladı.
Şüphelilerin ayakkabı tabanına saklanmış 4 parça halinde toplam 936 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.