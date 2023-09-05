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        Akkuş Belediyespor, Kanadalı Bradley Gunter ile anlaştı

        Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, Kanadalı pasör çaprazı Bradley Gunter ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:17
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        Akkuş Belediyespor, Kanadalı Bradley Gunter ile anlaştı
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        Akkuş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Takımın yeni sezon için iç ve dış transferde birçok isimi kadrosuna kattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Akkuş Belediyespor son olarak Kanadalı pasör çaprazı Bradley Gunter ile sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu Gunter, TRU WolfPack, Bigbank Tartu, Trefl Gdańsk, Hebar Pazardzhik ve son olarak Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa takımlarının formasını giymişti. Bradley Gunter, Hebar Pazardzhik takımı ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyonluk yaşayıp 2 kez Bulgaristan Süper Kupası'nı kaldırdı."

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