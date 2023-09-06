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        Ordu'da apartmanda merdiven boşluğundan düşen kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde apartmanın merdiven boşluğundan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:06
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        Ordu'da apartmanda merdiven boşluğundan düşen kişi öldü
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        İlçenin Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda ikamet eden 75 yaşındaki Abdullah Barın, dengesini kaybederek 4'üncü kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Barın'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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