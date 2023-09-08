Ordu'da "Yamaç Paraşütü Festivali" başladı

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sportif Havacılık Kulübünce organize edilen festival kapsamında, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik istasyonu yanında paraşütçülerin kayıtları alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri festivale, bazıları yurt dışından olmak üzere 50 sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi.

Bilkay, Ordu'nun yamaç paraşütüne elverişli iller arasında olduğunu belirterek, üç gün sürecek festival kapsamında fotomaraton yarışması da gerçekleştirileceğini aktardı.

Bu tür etkinliklerle şehrin turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bilkay, festivale üç günde 120 paraşütçünün katılmasını beklediklerini, gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydetti.

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Durmuş Şahin ise festivale, Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Almanya'dan da katılım olduğunu dile getirdi.

Şahin, yapmayı planladıkları gösteri uçuşunun hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini vurgulayarak, "Hava da elverişli olursa uçuşlarımız yarın 11.00'de Boztepe'den başlayacak ve Ayışığı mevkisine inişlerimizi gerçekleştireceğiz. Pazar günü de yapılacak etkinliklerle festival tamamlanacak." dedi.

Şahin, festival çerçevesinde tekne turu ve konser gibi çeşitli etkinliler de düzenleneceğini sözlerine ekledi.