Ordu'da rüzgar nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı
Ordu'da rüzgar nedeniyle denize girilmesinin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Giriş: 09.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:48
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de Rip akıntısı oluştuğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.