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        Ordu'da rüzgar nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı

        Ordu'da rüzgar nedeniyle denize girilmesinin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:48 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:48
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        Ordu'da rüzgar nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de Rip akıntısı oluştuğu belirtildi.

        Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.

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