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        Ordu'daki "Yamaç Paraşütü Festivali"nde hava şartları nedeniyle uçuş yapılamadı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen "Yamaç Paraşütü Festivali"nde planlanan uçuş, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:45
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        Ordu'daki "Yamaç Paraşütü Festivali"nde hava şartları nedeniyle uçuş yapılamadı
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        Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sportif Havacılık Kulübünce organize edilen festivalin ikinci gününde katılımcılar, Boztepe'de bulunan paraşüt pistine geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen sporculardan bazıları, paraşütlerini açarak havanın uçuşa uygun olup olmadığını kontrol etti. Hava şartlarının uçuşa uygun olmaması üzerine sporcular, diğer etkinliklere katılmak üzere Boztepe'den ayrıldı.

        Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, AA muhabirine, dün başlayan etkinlikte hava şartları uygun olmadığı için gösteri uçuşunu gerçekleştiremediklerini anımsattı.

        Yamaç paraşütünün rüzgara bağlı bir spor olduğunu belirten Şahin, "Rüzgarın limitleri çok fazla olduğu için bugün de uçuşları gerçekleştiremedik. Ama meteoroloji verilerine baktığımızda pazar günü daha iyi olacağını ve yarın uçuş olabileceğini görüyoruz." dedi.

        Şahin, festivale Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Irak ve Almanya'dan 75'i aşkın sporcunun katıldığını anlatarak, misafirlerine Ordu'nun güzelliklerini tanıtacaklarını, akşam da konser düzenleneceğini kaydetti.

        Etkinliğe Afyonkarahisar'dan katılan Ozan Ceylan, festivalde gösteri uçuşu yapmayı planladığını aktardı.

        Uçuş için Boztepe'ye teleferikle çıkmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Ceylan, Ölüdeniz'den sonra en keyif aldığı uçuş noktasının Ordu olduğunu sözlerine ekledi.

        Çorum'dan katılım sağlayan Rahime Atak ise ilk defa geldiği Ordu'yu çok beğendiğini dile getirerek, "Üç yıldır bu sporu yapıyorum. Alanya, Tokat, Merzifon, Amasya ve Van'da uçtum. Ordu gayet güzel, uçuşunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Henüz burada hiç uçmadım, bakalım deneyeceğiz." ifadesini kullandı.

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