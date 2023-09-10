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        Ordu Valisi Erol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:55 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:55
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        Ordu Valisi Erol'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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        Erol, mesajında, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle 2023-2024 eğitim öğretim yılına erişmenin heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Yeni eğitim öğretim yılının okul idarecileri ile öğretmenlere, öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Erol, "Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. İyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Hedeflerinin geleceğin güvencesi çocukları bilginin takipçisi, araştırmacı ve her yaşta eğitime açık bireyler olarak yetiştirmek olduğunu vurgulayan Erol, çocukları ve gençleri ne kadar iyi yetiştirebilirlerse, onlara ne kadar çok imkan sunabilirlerse ülkenin yarınlarının da o kadar parlak olacağına işaret etti.

        Erol, kalkınma ve gelişme yolunda ülkelerin en büyük gücünün eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığı olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücü, ilim, irfan yuvası olan okullarımızda yetiştirilmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkânlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023-2024 eğitim öğretim yılının velilerimize, öğretmenlerimize, eğitimin tüm paydaşlarına ve geleceğimizin teminatı evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum."

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