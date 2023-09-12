Ordu Şehir Hastanesiyle ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi Ordu Valisi Muammer Erol, yapımı süren Ordu Şehir Hastanesine ilişkin, "İnşallah olabilecek en kısa sürede, gönlümüz hep onu arzu eder, bu hizmeti de tamamlayıp vatandaşımızın istifadesine sunacağız." dedi.

Vali Erol başkanlığında Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2024 yılında hizmete girmesi hedeflenen Ordu Şehir Hastanesinin şantiye binasında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde konuşan Erol, şehrin devam eden en büyük devlet yatırımının 900 yataklı hastane olduğunu söyledi.

Göreve yeni başlamış olması dolayısıyla yatırımla ilgili son durumu değerlendireceklerini anlatan Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber belediyemiz, üniversitemiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, DSİ ve ilgili tüm kurumlar bir arada yapılabileceklerle ilgili her birimize kendi adımıza 'Bir görev çıkar mı?' sorusuna cevap arayacağımız bir toplantı olacak. Ondan sonra da o cevapları ders edinip dersimize çalışacağız. İnşallah olabilecek en kısa sürede, gönlümüz hep onu arzu eder, bu hizmeti de tamamlayıp vatandaşımızın istifadesine sunacağız. Dilerim hem müteahhit firmanın hem bu işin ucunda kenarında bir şekliyle bulunan kurumların, tüm sorumlu görevlilerin işleri kolay olur ve inşallah kazasız, belasız, hasarsız, arzu ettiğimiz şekilde zamanında tamamlarız."

İnşaatla ilgili çalışmaların şu anda yüzde 74'ünün yapıldığını anlatan Erol, "Toplam ödeneğin işin tamamına yetmesi ile ilgili bir sorunumuz yok. İnşallah müteahhit firmamızın elinden gelen bütün kerameti göstererek bunu en kısa sürede milletimizin istifadesine sunma gayret ve çabası içerisinde olması, dileğimiz ve duamız o." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de çalışmalarla ilgili bundan sonra ne yapılacağını herkesin bildiğini aktararak, "Sorun yok. Yani hızlı açılacak. Hem yollar, hem üniversite hem de Büyükşehirle ilgili konular açıklığa kavuşmuş vaziyette." diye konuştu.

Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün ile diğer ilgililer katıldı.